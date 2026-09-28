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Resumen

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El 92% de los egresados de la Universidad Cornell consigue un trabajo a los 9 meses. (Foto: viveusa.mx)
El 92% de los egresados de la Universidad Cornell consigue un trabajo a los 9 meses. (Foto: viveusa.mx)
Por Agencia AFP

Fiscales estadounidenses reabrieron el lunes una investigación por una presunta violación grupal en la prestigiosa Universidad de Cornell tras denuncias de que la casa de estudios no sancionó adecuadamente a los acusados.

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