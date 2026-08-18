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Resumen

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Dawson Kelly, Victoria Hinks y Lisa Pearson sostienen una pancarta con los nombres de casi 400 jóvenes que presuntamente murieron por los efectos de las redes sociales frente al Edificio Federal Ronald V. Dellums y Tribunal de los Estados Unidos en Oakland, California, el 18 de agosto de 2026 Foto: GODOFREDO A. VÁSQUEZ / AFP
Dawson Kelly, Victoria Hinks y Lisa Pearson sostienen una pancarta con los nombres de casi 400 jóvenes que presuntamente murieron por los efectos de las redes sociales frente al Edificio Federal Ronald V. Dellums y Tribunal de los Estados Unidos en Oakland, California, el 18 de agosto de 2026 Foto: GODOFREDO A. VÁSQUEZ / AFP
/ GODOFREDO A. VASQUEZ
Por Agencia AFP

Meta volvió adictos a los menores de edad y se aprovechó de ellos, sostuvo este martes una fiscal de California en el comienzo de un juicio contra el gigante de redes sociales, acusado de diseñar deliberadamente Instagram y Facebook para conseguirlo.

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