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Flavio Bolsonaro participa en un debate presidencial contra el presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de la segunda vuelta electoral en Brasil, el 23 de octubre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
Flavio Bolsonaro participa en un debate presidencial contra el presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de la segunda vuelta electoral en Brasil, el 23 de octubre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Donald Trump anunció este martes que acogerá al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos después de que este abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

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