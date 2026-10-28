icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo Arduengo / AFP).
Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo Arduengo / AFP).
/ RICARDO ARDUENGO
Por Agencia EFE

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras huir de Brasil vía Argentina después de perder las elecciones del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?