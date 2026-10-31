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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una conferencia de prensa durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Atlanta, Georgia, el 31 de octubre de 2026. (Erik S. Lesser / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una conferencia de prensa durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Atlanta, Georgia, el 31 de octubre de 2026. (Erik S. Lesser / AFP)
/ ERIK S. LESSER
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este sábado que el Gobierno estadounidense facilitara la salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, quien huyó a Miami tras perder las elecciones presidenciales y en medio de una investigación por corrupción.

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