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El senador brasileño Flávio Bolsonaro habla en una rueda de prensa en Washington, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
El senador brasileño Flávio Bolsonaro habla en una rueda de prensa en Washington, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
Por Agencia EFE

El senador brasileño Flávio Bolsonaro prometió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, que Brasil se adherirá al Escudo de las Américas, una alianza regional contra el narcotráfico impulsada por Washington, si gana las elecciones de octubre.

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