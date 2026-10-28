icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Flávio Bolsonaro saluda durante una conferencia de prensa en Brasilia el 5 de agosto de 2026. (Foto de Evaristo Sa / AFP).
Flávio Bolsonaro saluda durante una conferencia de prensa en Brasilia el 5 de agosto de 2026. (Foto de Evaristo Sa / AFP).
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El senador Flávio Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones presidenciales, se declaró este miércoles el “verdadero presidente electo de Brasil”, en una carta abierta que divulgó en sus redes sociales.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?