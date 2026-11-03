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Resumen

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Fotografía que muestra la entrada del centro de votación dispuesto en el complejo residencial Kings Creek este martes en Miami, Florida (EE.UU.). Foto: EFE/Latif Kassidi
Fotografía que muestra la entrada del centro de votación dispuesto en el complejo residencial Kings Creek este martes en Miami, Florida (EE.UU.). Foto: EFE/Latif Kassidi
Por Agencia EFE

Florida abrió este martes sus centros de votación para unas elecciones de medio mandato en las que está en juego el control del Congreso de Estados Unidos durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump, residente en este estado, donde ha ganado las tres elecciones presidenciales.

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