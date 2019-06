Acusan de robo a víctima de violencia porque entregó armas de su esposo a policía

Miami. Una mujer de Florida, Estados Unidos, entregó a la policía las armas de su marido, quien había sido arrestado por violencia doméstica luego de haberla agredido, por lo que fue acusada de robo y pasó varios días en prisión, informó una legisladora local este lunes.

Courtney Irby, de 32 años, fue arrestada el 15 de junio cuando acudió al Departamento de Policía de Lakeland, en el centro de Florida (sureste de Estados Unidos), para entregar las armas de su marido, de quien se está divorciando.

"Ella tomó esta decisión luego de que su marido, Joseph Irby, había sido enviado a prisión por chocar el vehículo de ella con el de él, y hacerla salir de la vía mientras ella conducía", escribió la representante estatal Anna Eskamani en una carta a la fiscalía local.

Joseph Irby había sido arrestado por violencia doméstica y fue liberado un día después tras abonar una fianza de US$10.000, a condición de que entregara sus armas.

Como él no lo hizo, ella decidió entregarlas por su cuenta porque temía por su vida. Entró al apartamento de su marido, las tomó y las llevó a la policía.

"¿Entonces usted me está diciendo que cometió robo armado?", le preguntó el oficial de Lakeland, según el diario local The Ledger. "Sí", respondió ella, "pero él no iba a entregarlas, así que yo lo estoy haciendo".

La policía entonces llamó al marido, quien aún estaba en la cárcel, para preguntarle si quería presentar cargos. Respondió que sí.

"Como resultado, la señora Irby fue acusada de robo armado de vivienda y dos cargos de robo de un arma de fuego", escribió la representante en la carta donde pide que la mujer no sea procesada.

"Procesarla sentaría el peligroso precedente de que si alguien busca escapar del abuso, será acusado por eso".

Eskamani añadió que un asistente del fiscal estatal le dijo que su oficina aún no había decidido si procesará el caso.

