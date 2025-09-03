El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla durante una conferencia de prensa en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 8 de agosto de 2024. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)
Florida anuncia plan para acabar con las vacunas obligatorias y las compara con esclavitud
El estado de anunció este miércoles que está trabajando para acabar con la obligatoriedad de las vacunas y las comparó con la esclavitud, en un momento de disensión en la Administración de sobre la eficacia de algunas vacunas.

El Departamento de Salud de Florida, en colaboración con el gobernador (Ron DeSantis), trabajará para poner fin a todos los mandatos de vacunación establecidos por la ley de Florida”, dijo en un evento el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, a cargo de la cartera de salud estatal.

¡Cada uno de ellos están equivocados y rebosan de desdén y esclavitud! ¿Quién soy yo, o cualquier otra persona, para decirte qué debes introducir en tu cuerpo?”, agregó el funcionario, bajo una sonora ovación.

Este anuncio tuvo lugar en el mismo acto en el que el gobernador de Florida anunció el establecimiento de la comisión ‘Florida Make America Healthy Again’, que se alinea con una iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Salud y reconocido antivacunas, Robert F. Kennedy Jr.

Según DeSantis, la comisión estará enfocada a “la libertad médica individual, el consentimiento informado, los derechos de los padres y también la innovación del mercado”.

La eficacia de algunas vacunas ha sido puesta en entredicho en ocasiones previas por la Administración de DeSantis, quien el pasado marzo pidió al centro de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que dejará de recomendar la vacuna contra la covid-19 a los menores de edad.

Los planes anunciados este miércoles se producen en un momento de gran división en el CDC, cuya directora fue despedida la semana pasada por su oposición a Kennedy Jr.

En su lugar, Trump nombró como director interino a Jim O’Neill, un funcionario de alto rango cercano al secretario de Salud.

Además, el presidente estadounidense pidió el pasado lunes a las farmacéuticas publicar la tasa de éxito de sus vacunas contra la covid-19, debido a la disensión en el seno de la Administración sobre su eficacia.

