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El congresista republicano Byron Donalds, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el excongresista republicano David Jolly, ahora demócrata. (Rebecca BLACKWELL / John RAOUX / AP)
El congresista republicano Byron Donalds, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el excongresista republicano David Jolly, ahora demócrata. (Rebecca BLACKWELL / John RAOUX / AP)
Por Agencia EFE

El congresista republicano Byron Donalds, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el excongresista republicano David Jolly, ahora demócrata, ganaron este martes las primarias de Florida para competir por el puesto a gobernador, según proyectaron medios estadounidenses.

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