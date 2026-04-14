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Un incendio forestal en Naples, Florida, Estados Unidos, el 13 de abril de 2026. (X @NWSMiami / EFE)
Un incendio forestal en Naples, Florida, Estados Unidos, el 13 de abril de 2026. (X @NWSMiami / EFE)
Por Agencia EFE

Un incendio forestal en el suroeste de Florida (EE.UU.) ha alcanzado unas 701 hectáreas (1.733 acres) y ha obligado a miles de residentes a evacuar sus viviendas, según informó el Servicio Forestal de ese estado.

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