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Resumen

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Imágen satelital de la tormenta tropical Isaías FOTO: NHC
Imágen satelital de la tormenta tropical Isaías FOTO: NHC
Por Agencia EFE

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró este miércoles el estado de emergencia en 25 condados ante el avance de la tormenta tropical Isaías, que podría fortalecerse hasta convertirse en huracán el jueves y acercarse el viernes a la costa norte del Golfo de Estados Unidos.

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