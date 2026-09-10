Daniel Owen Conahan Jr. será ejecutado en Florida. (Fox News).
Daniel Owen Conahan Jr. será ejecutado en Florida. (Fox News).
Por

Florida ejecuta este jueves a Daniel Owen Conahan Jr., un exenfermero de 72 años condenado por el asesinato de un joven en 1996, en la decimoquinta pena capital del estado este año.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: