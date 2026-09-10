Florida ejecuta este jueves a Daniel Owen Conahan Jr., un exenfermero de 72 años condenado por el asesinato de un joven en 1996, en la decimoquinta pena capital del estado este año.

Conahan recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, según una orden firmada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

La de Conahan es la primera ejecución en Estados Unidos desde el 1 de septiembre, cuando Florida aplicó la inyección letal a Harold Gene Lucas. La próxima semana hay otras tres fijadas, en Texas, Georgia y Alabama.

Antes de este jueves, el país sumaba 24 ejecuciones en 2026: 14 en Florida y diez repartidas entre otros cinco estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

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El conocido como ‘estado del sol’ ejecutó a 19 reos en 2025, un récord en su historia moderna. Con Conahan son 43 desde que DeSantis llegó al cargo en 2019.

Conahan fue condenado a muerte en agosto de 1999 por el secuestro y el asesinato de un joven de 21 años en el condado de Charlotte (Florida), aunque él siempre se ha declarado inocente.

La víctima desapareció tras decir a unos amigos que iba a cobrar por posar desnudo y su cuerpo apareció al día siguiente, estrangulado, en una zona boscosa.

Las autoridades relacionaron a Conahan con hasta una docena de muertes de hombres en la zona entre 1994 y 1996, los conocidos como asesinatos del ‘Hog Trail’, por los caminos de jabalíes donde aparecieron los cuerpos, pero nunca lo acusaron por ellas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha impulsado leyes que facilitan la pena de muerte.

Organizaciones contra la pena de muerte pidieron a DeSantis que cambiase la condena. Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, en inglés) alegó que la orden se firmó antes de que llegaran unos análisis de ADN y que Conahan fue condenado con indicios y sin pruebas directas.

Florida tiene fijada otra ejecución en septiembre, la de Curtis Beasley, el día 29.