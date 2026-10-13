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Resumen

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Combinación de imagen del expediente del Departamento de Correccionales de Florida donde aparece el reo James Robertson, de 62 años, y una camilla para ejecuciones en la Unidad de Huntsville, una prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas. Foto: EFE/Correccionales de Florida | AFP
Combinación de imagen del expediente del Departamento de Correccionales de Florida donde aparece el reo James Robertson, de 62 años, y una camilla para ejecuciones en la Unidad de Huntsville, una prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas. Foto: EFE/Correccionales de Florida | AFP
Por Agencia EFE

Florida ejecutó este martes a James Robertson, un reo que mató a su compañero de celda para que lo condenaran a la pena de muerte, mientras crece la polémica en Estados Unidos tras la fallida inyección letal de una reclusa, Christa Pike, en Tennessee.

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