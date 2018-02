Un joven oriundo de Venezuela murió en la masacre de la escuela secundaria en Florida, indicaron el jueves autoridades estadounidenses.



Joaquín Oliver, de 17 años, es una de las 17 víctimas fatales del ataque perpetrado el miércoles en el instituto de educación secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, a 80 km de Miami, según documentos judiciales.

Nacido el 4 de agosto de 2000, Oliver cursaba su último año de estudios secundarios en ese instituto y residía en la localidad vecina a Parkland, Coral Springs.



El joven, que recién había obtenido la ciudadanía de Estados Unidos el año pasado, había llegado al país con solo tres años.



Sin embargo, "Guac", como se apodaba Joaquín Oliver, mantenía un vínculo cercano con su tierra natal. Fotos suyas protestando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro pueden verse en las redes sociales, bajo la etiqueta "venezolano por siempre".

#15Feb Joaquín Oliver, joven venezolano cursante del doceavo grado en una escuela secundaria de Broward, Floridafue uno de los fallecidos en el tiroteo que se produjo en su escuela cuando un estudiante arremetió contra sus compañeros. pic.twitter.com/V6U0bZYfWC - @ChrisPrensa — Reporte Ya (@ReporteYa) 15 de febrero de 2018

Su hermana Andrea Ghersi dijo que "no hay palabras para describir el dolor" que los familiares de las víctimas sienten.



"Mi hermano era amado por tantas personas y será extrañado cada segundo de cada día", agregó en una publicación de Facebook.

Le gustaba jugar al básquetbol y escribir poesía, contó uno de sus amigos y compañero de estudios, Julien Decoste, al diario The New York Times.



La tragedia del Día de San Valentín conmocionó a Estados Unidos y se convirtió en el tiroteo número 18 en un centro educativo en el país desde que se inició el año.



Un adolescente de 19 años, ex alumno de la escuela de Parkland y vinculado con supremacistas blancos, confesó el jueves ser autor de la matanza.



Fuente: AFP