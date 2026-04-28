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El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Cristóbal Herrera-Ulashkevich
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Cristóbal Herrera-Ulashkevich
Por Agencia EFE

Los legisladores de Florida votarán el miércoles el nuevo mapa electoral propuesto por el gobernador, Ron DeSantis, bajo presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dar a los republicanos hasta cuatro escaños más en el Congreso federal ante las elecciones de medio término.

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