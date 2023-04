El precio no ha sido solo económico. La decisión de resolver el problema en el terreno financiero es sí un reconocimiento de que la cadena de noticias, la más vista de Estados Unidos, desinformó y divulgó teorías de conspiración tras las elecciones estadounidenses del 2020.

En su demanda presentada en marzo del 2021, Dominion Voting Systems acusaba a Fox News de difundir falsedades sobre un supuesto fraude en las elecciones estadounidenses del 2020, en favor del discurso del expresidente republicano Donald Trump (2017-2021). Aunque la empresa reclamaba 1.600 millones de dólares por daños y perjuicios, la compañía mediática pagó 787,5 millones.

Luego de los comicios, Trump defendió airadamente que había perdido las elecciones ante el demócrata Joe Biden por un presunto fraude electoral que terminó siendo desestimado por diversos tribunales. En ese tiempo, Fox News secundó sus palabras transmitiéndolas y dando cabida a presentadores y comentaristas que se pronunciaban en la misma línea en sus programas de televisión.

En Estados Unidos es poco habitual que este tipo de demandas pongan en problemas a los medios, pues la Constitución protege ampliamente el ejercicio de la prensa. Por ello, Dominion defendió su caso presentando numerosos mensajes internos de periodistas y ejecutivos de Fox en los que se evidenciaba que no se creían las acusaciones de fraude electoral, aunque ante cámaras aseguraban lo contrario.

Además de optar por recibir el golpe financiero en lugar de ir a juicio, la cadena de noticias logró escapar del objetivo de Dominion de admitir o disculparse al aire ante su audiencia, que tampoco escuchó mucho sobre el caso en la programación de Fox.

En el juicio, que iba a empezar esta semana, se esperaba que declarasen estrellas de Fox, como los famosos presentadores Tucker Carlson y Sean Hannity y gerentes de la cadena, incluido Rupert Murdoch, magnate de los medios y dueño del imperio del que forma parte Fox.

Mentiras y teorías de conspiración

Las máquinas de votación electrónica de Dominion fueron utilizadas en 28 estados de Estados Unidos en la presidencial que ganó Biden. Tras hacerse públicos los resultados, Trump acusó a la empresa de que sus aparatos habían sido trucados.

El juez del caso determinó que los programas de Fox difundieron declaraciones falsas acerca de que las máquinas de votación de Dominion estaban amañadas y “cambiaron” los votos de Trump por votos de Biden.

Fox también emitió declaraciones en las que se afirmaba que las máquinas de votación de Dominion se utilizaron en Venezuela para amañar las elecciones a favor de Hugo Chávez.

“Estamos felices de haber llegado a una solución de nuestro diferendo con Dominion Voting Systems”, declaró Fox en un comunicado, después de que el juez había concluido en una decisión del 31 de marzo que estaba “cristalinamente claro que ninguna afirmación sobre Dominion durante la elección del 2020 era cierta”.

“Los Ángeles Times” recuerda que las comunicaciones privadas muestran que los presentadores de Fox sabían que sus fuentes no eran fiables. “Por cierto, Sidney Powell miente”, escribió Tucker Carlson a Laura Ingraham unos días después de las elecciones haciendo referencia a la exabogada de Trump. “Sidney es una completa chiflada”, replicó Ingraham. “Nadie trabajará con ella. Lo mismo con Rudy”.

Otro episodio bochornoso se dio cuando el presentador Tucker Carlson difundió sus teorías alternas sobre lo que sucedió durante la insurrección del 6 de enero del 2021 y dijo que el asalto al Capitolio fue “principalmente un caos pacífico”.

La cadena también se vio manchada luego de que un jurado de Connecticut fijó una compensación de 965 millones de dólares en el 2022 en contra de Alex Jones por diseminar teorías conspirativas falsas sobre la masacre escolar de Sandy Hook. Jones aseguró que el hecho había sido un complot del gobierno para quitarles las armas a los estadounidenses y que nadie había muerto.

PERFIL Rupert Murdoch, un gigante de los medios entre el poder y las sombras Con 92 años, el empresario, inversor y magnate australiano nacionalizado estadounidense dirige un imperio mediático en tres continentes constituido por periódicos como “The Wall Street Journal”, cadenas de televisión como Fox News, y varias publicaciones alrededor del mundo. Murdoch inició su imperio en los años 50, cuando llegó a poseer más de un centenar de publicaciones a lo largo y ancho de Australia. Heredó su primer periódico de su padre, quien fue un periodista de guerra que se convirtió en editor. Luego, a finales de los 70, penetró en el Reino Unido y se convirtió en dueño de cuatro publicaciones: News of the World, The Sun, The Times y The Sunday Times, indica la BBC. En paralelo, inició su expansión en Estados Unidos con la compra del diario The New York Post y se interesa por el mercado televisivo. Fue en 1986 que fundó la compañía Fox Broadcasting, propietaria de los míticos estudios 20th Century Fox, y en 1996 entró en el mercado de la televisión por cable con Fox News. En 2007 Murdoch da el golpe de gracia a su implantación en Estados Unidos al comprar la compañía Dow Jones, propietaria de uno de los títulos emblemáticos de la prensa estadounidense, el Wall Street Journal. Bloomberg estimó su fortuna individual por encima de los 6,340 millones de dólares el 13 de julio, mientras que Forbes calcula la riqueza de la familia de Murdoch en 17,700 millones. El magnate ha sido objeta de críticas y polémicas vinculadas al manejo de su imperio mediático.

Más problemas a la vista

El caso ha tenido repercusión en la reputación de Fox News, con críticas de otros medios y expertos en la lucha contra la desinformación. Sin embargo, desde el punto de vista de la opinión pública, el impacto es diferente entre quienes ven Fox y quienes no.

“Para quienes no ven Fox, pero son críticos de su línea editorial hay como un sabor amargo porque si bien al pagar la indemnización están tácitamente reconociendo que fallaron en términos de la ética y de lo que es el rol de un medio de comunicación, quienes son la audiencia de Fox no se van a enterar, ni de la naturaleza del acuerdo ni del por qué tuvieron que pagar. Además, Fox no va a tener que reconocer públicamente en sus medios que le mintió a su audiencia”, dice a El Comercio María Puerta Riera, politóloga y profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College de Orlando.

La situación es la misma sobre la posibilidad de la pérdida de anunciantes Puerta Riera recuerda que uno de los principales implicados en este problema era el magnate de las almohadas Mike Lindell, quien era uno de los anunciantes en el canal.

“Esa era una de las razones por las que Fox News y la gerencia no lo sacaban de la programación cuando era invitado a los programas de opinión. El problema se da cuando el negocio no es la información, sino hacer dinero, como es el caso Fox. Considerando eso, no deberíamos esperar nada diferente. Los anunciantes van a seguir siendo en su mayoría gente que está alineada con la tendencia que tiene Fox, que no es precisamente la de informar”, opina.

Fox se enfrenta aún a otra demanda presentada ante un tribunal de Nueva York por la empresa de sistemas para elecciones Smartmatic, que le reclama 2.700 millones de dólares por haberla involucrado también en este supuesto fraude electoral.

Smartmatic alega que la cadena emitió a sabiendas más de 100 afirmaciones falsas de que su tecnología se utilizó para amañar votos a favor de Biden. Aún no hay fecha para el juicio.

El mes pasado, una productora de Fox News presentó dos demandas contra la cadena, alegando que sus abogados la coaccionaron para que prestara falso testimonio.

Según algunos reportes, Fox también enfrenta otras demandas de accionistas que la acusan de incumplir sus deberes fiduciarios en la cobertura de las denuncias de Trump.

“Esto es el comienzo de un trayecto para Fox donde van a continuar viendo las consecuencias, al menos internas, porque, además, tienen un problema que son los accionistas de la empresa que sienten que el valor de su inversión se ha depreciado”, concluye Puerta Riera.