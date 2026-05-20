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La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, en Ginebra, el 23 de marzo de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, en Ginebra, el 23 de marzo de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia AFP

El miércoles, Estados Unidos levantó las sanciones contra Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos que ha criticado duramente a Israel, en cumplimiento de una orden judicial.

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