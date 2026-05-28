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La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el 23 de marzo de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el 23 de marzo de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos incluyó de nuevo a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro, una semana después de haberla retirado, según comprobó este jueves EFE.

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