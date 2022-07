Freddy García iba de camino hacia la tienda cuando fue sorprendido y atacado por siete pitbulls. El hombre de origen hispano, rodeado y herido alcanzó a ser trasladado en avión al Memorial Hermann en Houston donde finalmente murió.

El dueño de los perros, identificado como Samuel Cartwright, de 47 años, fue arrestado por la Oficina del Alguacil del Condado de Fort Bend y le aplicaron la ley de Lilian, que señala que los dueños de perros podrían ser responsables si los perros causan lesiones o la muerte en un ataque no provocado, informa USA Today.

También se ha dado a conocer que la fianza impuesta a los dueños de los perros es de 100 mil dólares y los perros fueron retenidos por la oficina del alguacil.

Freddy García era residente de la zona y solía dar paseos a pie a la tienda local, dicen los vecinos al canal de televisión ABC13.

”No hizo nada para provocar a estos animales. No fue necesario. No tuvo sentido”, dijo el alguacil del condado de Fort Bend, Eric Fagan. “Este es un incidente trágico siendo lastimado por perros. No puedo decir cuánto lamento lo que sucedió”.

”Era joven. Estaba lleno de vida. Le gustaba bailar. Le gustaba cantar. Era muy alegre”, dijo a ABC13 la nieta de García, Ivon Fajardo. “Nos reuníamos el fin de semana y disfrutábamos de la compañía del otro. Ahora que él no está aquí. No va a ser lo mismo”.

“Esta tragedia devastadora no tenía por qué ocurrir. Expreso mis más profundas condolencias a la familia García y sus vecinos mientras se adaptan a la pérdida del señor García”, dijo el alguacil Fagan.

”Un agradecimiento especial a nuestros ayudantes, el director de Servicios para Animales de Fort Bend, Rene Vasquez, y el fiscal de distrito de Fort Bend, Brian Middleton, por el trabajo colaborativo de capturar a los perros y realizar un arresto”.