Al menos tres extranjeros murieron al tratar de ingresar a EE.UU. por la frontera de Texas
Al menos tres extranjeros adultos murieron en incidentes separados tras ser avistados por las autoridades fronterizas al tratar de ingresar a de forma ilegal por la frontera de con México, informó este lunes la (CBP).

El deceso más reciente ocurrió la madrugada del 18 de agosto cuando agentes de la CBP que realizaban actividades de vigilancia cerca del Puente de las Américas en El Paso (Texas) observaron al menos dos inmigrantes cerca de una barricada de alambre de púas junto al Río Grande.

Uno de ellos, una mujer ecuatoriana, no obedeció las órdenes de las autoridades de detenerse y corrió hacia una autopista fronteriza, donde fue atropellada por dos vehículos, que le causaron la muerte.

A esta muerte se suma una ocurrida el pasado 27 de junio a unos 50 kilómetros al noroeste de la Estación de Rio Grande City, donde efectivos de la CBP trataron de detener a una camioneta que se adentró en el río al tratar de huir hacia México.

La camioneta fue arrastrada por las aguas y el conductor intentó cruzar el río a nado pero se hundió. Su cuerpo fue encontrado más tarde por pescadores, según detalló en un comunicado este lunes la CBP.

En otro incidente, ocurrido el 15 de junio de 2025, tres extranjeros fueron avistados escalando la valla fronteriza internacional en El Paso para después entrar al Canal Americano, que estaba parcialmente inundado, por lo que los agentes fronterizos pidieron asistencia de rescate acuático de los bomberos.

Dos de los inmigrantes fueron rescatados del canal pero un tercero fue llevado por las aguas. Finalmente, el tercer hombre, un guatemalteco, fue localizado flotando boca abajo en el canal.

La Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP está investigando los tres incidentes.

La CBP notificó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional sobre las tres muertes.

