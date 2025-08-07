El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Air Force One al llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 6 de julio de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Air Force One al llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 6 de julio de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La Fuerza Aérea de EE.UU. negará jubilación anticipada con pensión a militares transgénero
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
La Fuerza Aérea de EE.UU. negará jubilación anticipada con pensión a militares transgénero

La Fuerza Aérea de EE.UU. negará jubilación anticipada con pensión a militares transgénero

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La negará a todos los que hayan servido entre 15 y 18 años la opción de jubilarse anticipadamente con pensión, según indicaron este jueves medios locales.

La medida supondrá que los militares afectados tendrán que elegir entre dimitir y recibir una pequeña compensación económica o ser expulsados del servicio.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: EE.UU. ofrece recompensa récord de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa

El pasado 27 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó las primeras medidas contra las tropas transgénero cuando ordenó excluir a los militares que se identificaban con un género distinto al biológico.

Desde junio pasado, miles de militares transgénero comenzaron a hacer público en medios estadounidenses su preocupación por ser obligados a retirarse sin poder optar por una jubilación digna o continuar sus servicios.

En 2024, durante su campaña electoral, Trump dijo sobre el tema: “Nuestros guerreros deberían centrarse en derrotar a los enemigos de Estados Unidos, no en descifrar su género”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC