Brian Laundrie, el principal sospechoso de la muerte de su novia Gabby Petito y por quien pesa una orden de arresto por otro asunto, fue visto por un ingeniero cerca del sendero de los Apalaches en Carolina del Norte el sábado por la mañana.

Dennis Davis, de 53 años, le contó al New York Post que conversó con Brian Laundrie luego de que este le saludara en Waterville Road, en el sendero de los Apalaches cerca de la frontera de Carolina del Norte y Tennessee.

“No tengo ninguna duda de que hablé con Brian Laundrie, ninguna en absoluto”, aseguró Davis.

Davis narró que Laundri, luego de estacionarse junto a él en una pick up blanca, le preguntó cómo llegar a California, pero solo por carreteras alternas porque “rechazó mi sugerencia de tomar la cercana Interestatal 40″.

“Él comentó ‘hombre, estoy perdido’. Respondí ‘¿qué estás tratando de encontrar?’ y él dijo ‘mi novia y yo nos peleamos, pero ella me llamó, me dijo que me ama y que tengo que ir a California para verla’”, contó Davis.

El ingeniero, padre de cuatro hijos y que actualmente camina por el sendero de los Apalaches, detalló que vio a Laundrie preocupado y desconcertado.

Sin apoyo

Dennis Davis dijo que en el momento de la conversación no reconoció a Laundrie, pero que luego de revisar imágenes en su teléfono supo que era el hombre buscado por la muerte de Gabby Petito y denunció el encuentro al 911, incluso al FBI.

Además de las características de la camioneta, Davis dijo que el sospechoso lleva una pañoleta negra en la cabeza, dio indicaciones del lugar donde tuvieron el encuentro (se sabe que el sendero de los Apalaches es un área conocida para Laundrie porque vivió unos meses allí), pero nadie le ha devuelto las llamadas, pese a que el FBI señaló que “ningún dato es demasiado pequeño o insignificante” para dar con el paradero de Laundrie.

“La policía probablemente esté obteniendo millones de pistas sobre este tipo, pero yo no soy un tonto por ahí consumiendo drogas en medio de la noche, soy un profesional altamente educado. Y sé que ese era el chico. No hay duda de ello”, aseguró.

Gabby Petito, de 22 años, dejó su trabajo y empacó todas sus cosas en una van para cruzar el país junto a Laundrie, en una aventura que comenzó en julio y que documentaron en varias publicaciones en sus redes sociales. El 11 de setiembre se le declaró desaparecida y su novio fue declarado “persona de interés” en el caso. El joven se negó a cooperar con la policía y desapareció voluntariamente.

La familia reportó la desaparición de Brian Laundrie luego de que se fue a escalar en un parque nacional el 14 de septiembre y nunca volvió.

