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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al militar Gannon Ken Van Dyke de haber apostado en Polymarket sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. (Redes sociales / EFE).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al militar Gannon Ken Van Dyke de haber apostado en Polymarket sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. (Redes sociales / EFE).
Por Agencia EFE

El soldado estadounidense acusado de lucrarse en la plataforma de apuestas Polymarket al usar información clasificada sobre el operativo que llevó a la captura del depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este martes no culpable ante una jueza.

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