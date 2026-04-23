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Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima después de que el ejército estadounidense lo capturara el 3 de enero de 2026. (HANDOUT / Cuenta Truth Social de Donald Trump / AFP)
Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima después de que el ejército estadounidense lo capturara el 3 de enero de 2026. (HANDOUT / Cuenta Truth Social de Donald Trump / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Un soldado estadounidense fue acusado de fraude y otros cargos al sospecharse que ganó más de 400.000 dólares al apostar en línea por la caída del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, anunció el Departamento de Justicia el jueves.

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