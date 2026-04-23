Un soldado estadounidense fue acusado de fraude y otros cargos al sospecharse que ganó más de 400.000 dólares al apostar en línea por la caída del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, anunció el Departamento de Justicia el jueves.

El soldado, llamado Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, es acusado de usar información confidencial sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela en el sitio de predicciones Polymarket, señaló el Departamento en un comunicado.

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El ejército estadounidense lanzó ataques sobre Caracas el 3 de enero, arrestó a Maduro y a su esposa Cilia Flores y los trasladó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Ubicado en la base militar Fort Bragg, en el estado de Carolina de Norte, Van Dyke “participó en la planeación y ejecución” de la operación para capturar a Maduro, según la cartera de justicia.

Según la acusación, el militar enfrenta un cargo de fraude electrónico, un cargo de transacción monetaria ilícita y tres cargos de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

Si es condenado, enfrenta una sentencia de máximo 50 años en prisión.

“Tenía acceso a información delicada, confidencial y clasificada sobre la operación”, indicó la administración de Donald Trump.

Desde inicios de diciembre, el soldado supuestamente colocó unos 33.000 dólares en 13 apuestas relacionadas con la intervención estadounidense en Caracas.

“En total se cree que tuvo ganancias de aproximadamente 409.881 dólares”, señaló el Departamento.

“Nuestros hombres y mujeres uniformados reciben información clasificada para poder cumplir su misión (...) y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

A principios de año, seis cuentas en Polymarket ganaron 1,2 millones de dólares tras apostar que Estados Unidos atacaría a Irán el 28 de febrero, el día en que comenzó la guerra en Oriente Medio.

No hay arrestos en relación con esas apuestas y, hasta ahora, no hay pruebas que relacionen al presidente Trump, o a funcionarios de la Casa Blanca con dichas transacciones.

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Trabajadores venezolanos entregaron este jueves 16 de abril una carta a la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, para pedir su mediación ante el Gobierno nacional por mejores salarios, la liberación de todos los presos políticos, así como la convocatoria a elecciones presidenciales, luego de más de tres meses de la captura de Nicolás Maduro. (EFE)

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