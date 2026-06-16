Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El gobernador de California, Gavin Newsom, interviene durante la conferencia IDEAS del Center for American Progress (CAP) en Washington, DC, el 19 de mayo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El gobernador de California, Gavin Newsom, interviene durante la conferencia IDEAS del Center for American Progress (CAP) en Washington, DC, el 19 de mayo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

Las investigaciones federales contra el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, se originaron por denuncias anónimas y no fueron impulsadas por el Departamento de Justicia en Washington, dijo el martes una fuente familiarizada con el asunto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.