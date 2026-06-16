Las investigaciones federales contra el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, se originaron por denuncias anónimas y no fueron impulsadas por el Departamento de Justicia en Washington, dijo el martes una fuente familiarizada con el asunto.

Newsom, que suena como aspirante a la candidatura demócrata para la presidenciales de 2028, acusó presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, de lanzar una investigación por “venganza personal”.

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“Fíjense en el uso específico y sistemático que hace el Departamento de Justicia de la palabra ‘originó’ en sus declaraciones anónimas a los medios de comunicación”, respondió Newsom a través de un comunicado el martes.

Las pesquisas no se iniciaron en la sede central del Departamento de Justicia, sino que empezaron hace un año por parte del fiscal federal para el distrito este de California con sede en Sacramento.

Agregó que la investigación fue iniciada debido a informaciones de denunciantes anónimos.

La fuente, que pidió el anonimato, dijo que las investigaciones se enfocan en la “actividad fiscal” que involucra a la esposa de Newsom, la documentalista Jennifer Siebel Newsom, y en actividades de su ex jefa de gabinete y en asesores actuales.

Dana Williamson, ex jefa de gabinete de Newsom, se declaró culpable en mayo de fraude bancario y electrónico, así como de otros delitos cometidos antes de trabajar con el gobernador.

Newsom dijo en la víspera que agentes federales interrogaron a amigos y socios suyos y de su esposa, además de revisar “años y años de documentos diversos”.

“Uno por uno, cualquiera que ha desafiado a Donald Trump ha terminado en su lista negra”, dijo el gobernador al referirse al exdirector del FBI James Corney, al expresidente de la Fed Jerome Powell y a la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, quienes han sido investigados por la justicia estadounidense.

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