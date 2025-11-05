El gobernador de California, Gavin Newsom, habla durante una conferencia de prensa dentro de una farmacia Cedars-Sinai en Los Ángeles, California, el 16 de octubre de 2025. (Patrick T. Fallon / AFP)
La victoria electoral en California proyecta a Gavin Newsom como líder demócrata clave para 2028
Tras la clara victoria de su propuesta para responder con la misma moneda a la iniciativa de estados republicanos para mantener su hegemonía en los Congreso estatales, el gobernador de , , impulsa su perfil como líder del frente anti Trump y posible candidato a la presidencia en 2028.

En una elección especial realizada este 4 de noviembre, los votantes de California respaldaron la Proposición 50, medida impulsada por Newsom para rediseñar los distritos electorales y favorecer a los demócratas y contrarrestar medidas como las del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para aumentar el número de escaños conservadores asignados al estado.

Francisco Sanz
La iniciativa surgió en como respuesta a la del presidente Trump y aliados republicanos que han promovido cambios inusualmente partidistas en los distritos asignados a escaños del Congreso en Texas, Misuri, Carolina del Norte u Ohio, con la intención de blindar una ventaja de cara a las elecciones legislativas de medio término el año que viene.

La aprobación de la iniciativa de Newsom, respaldada también por figuras demócratas de alto perfil como el expresidente Barack Obama, ha aumentado la popularidad del que este año se ha posicionado como uno de los más férreos opositores de Trump.

De acuerdo con los sondeos a pie de urna -publicados por CNN-, Newsom mantiene una imagen mayoritariamente favorable entre los votantes californianos. Un 55 % de los encuestados aprueba su gestión como gobernador, frente a un 45 % que la desaprueba.

No obstante, la figura del californiano sigue generando división entre los votantes: un 45 % lo apoyaría como candidato presidencial en 2028, mientras que un 54 % no lo haría.

Pero el triunfo de la iniciativa puede leerse como un buen comienzo para una posible carrera presidencial, especialmente después de que Newsom anunciara -en una entrevista con CBS- que está considerando postularse para la Casa Blanca, una vez finalizadas las elecciones de 2026.

El mandato de Newsom en California termina definitivamente en enero de 2027, tras haber sido elegido gobernador en las elecciones de 2018 y de 2022, después de eso planea hacer campaña a favor de los candidatos demócratas al Congreso.

La figura de Newsom ha sido polémica, especialmente a comienzos de este año, cuando fue criticado por miembros de su propio partido debido a su inicial trato conciliador con Trump en el arranque de su segunda Administración, así como por haber lanzado un pódcast en el que entrevistó a líderes del movimiento MAGA.

Sin embargo, su postura frente a la política migratoria del jefe de Estado lo ha colocado como un símbolo de resistencia, especialmente después de que el presidente movilizara a la Guardia Nacional en Los Ángeles, en junio de este año, en respuesta a las protestas generadas por las redadas.

Según la encuesta de CNN, el 64 % de los votantes de California considera que las medidas migratorias de la administración Trump “se han ido demasiado lejos”.

Así mismo, Newsom también ha ganado presencia en redes sociales, después de que cambiara su estrategia de comunicación digital y adoptara un estilo más contestatario, burlón, y con memes, similar al que usa Trump para atacar a sus adversarios.

Ahora, la aprobación de la Proposición 50 fortalece la capacidad de Newsom para enfrentar a Trump y da a los demócratas una ventaja clave en California.

Nueva York eligió el martes 4 de noviembre al izquierdista musulmán Zohran Mamdani como su nuevo alcalde y los demócratas ganaron dos importantes gobernaciones estatales, una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones intermedias de 2026. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

