Trump celebra respaldo de la ONU a su plan para Gaza que promete “mayor paz en el mundo”

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas a su llegada a la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de noviembre de 2025. (Allison ROBBERT / AFP)
El presidente de , , celebró este lunes el respaldo del Consejo de Seguridad de (ONU) a su Plan de Paz para y aseguró que conducirá a “una mayor paz en todo el mundo”.

El Consejo reconoció y respaldó la JUNTA DE LA PAZ, que estará presidida por mí e incluirá a los líderes más poderosos y respetados del mundo”, publicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

MIRA AQUÍ: Consejo de Seguridad ONU aprueba resolución de EE.UU. inspirada en plan de Trump para Gaza

El mandatario extendió su agradecimiento a “aquellos países que no estaban en este comité, pero apoyaron fuertemente el esfuerzo: Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía y Jordania”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el respaldo de la ONU como “un hito histórico” para la “construcción de una Gaza pacífica y próspera gobernada por el pueblo palestino y no por Hamas”.

La reacción de Trump y sus funcionarios llegó después de que el consejo aprobó su resolución con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia.

La resolución estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

La ISF tiene previsto funcionar como una fuerza encargada de hacer cumplir la ley, no como una fuerza de mantenimiento de la paz, con tropas de distintos aliados y en coordinación con la Junta.

Dentro de los acuerdos se espera que la fuerza también tenga el encargo de velar por el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluida la destrucción y prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró el alto al fuego en la Franja de Gaza como un "triunfo increíble" que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", durante un discurso ante el Parlamento israelí. (AFP)
