Palestinos caminan cerca de las ruinas de casas en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 2 de diciembre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
Palestinos caminan cerca de las ruinas de casas en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 2 de diciembre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
/ MOHAMMED SABER
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Donald Trump planea anunciar la composición de Gobierno para Gaza antes de Navidad, según Axios
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo Gobierno para la , con el fin de avanzar a una nueva fase de su plan de paz, informó este jueves el medio Axios.

La segunda fase del plan, firmado en octubre, contempla la formación de un gobierno tecnocrático sin presencia de Hamás y la creación de una junta de supervisión liderada por el propio Trump.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Muere Yasser Abu Shabab, líder de una banda anti-Hamás armada por Israel para controlar Gaza

Según señalaron a Axios funcionarios estadounidenses, el grupo de dirigentes en Gaza estará compuesto por entre 12 y 15 palestinos con experiencia en gestión y negocios, no afiliados a Hamás, Fatah ni a ningún otro partido palestino.

Algunos de los candidatos residen actualmente en Gaza, mientras que otros vivieron allí en el pasado y regresarán para formar parte del nuevo gobierno.

Dicho gobierno estará supervisado por la llamada Junta de Paz, que presidirá Trump y que contará con aproximadamente diez líderes de países árabes y occidentales.

La junta tendrá un organismo ejecutivo en el que participarán, entre otros, el ex primer ministro británico Tony Blair y los asesores de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según el mismo medio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viajará próximamente a Estados Unidos para abordar con Trump esta segunda fase, que también implica la retirada de Israel de la mayor parte de la Franja y el despliegue de una Fuerza de Estabilización Internacional (FSI), ya autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

MÁS INFORMACIÓN: Cinco palestinos muertos en Gaza por un bombardeo de Israel, según hospital de Jan Yunis

Indonesia, Azerbaiyán, Egipto y Turquía están dispuestos a contribuir con tropas a la FSI, afirma Axios.

La primera fase comenzó en octubre con la entrada en vigor del alto el fuego, aunque desde entonces los ataques israelíes han causado la muerte de más de 300 palestinos.

La liberación de los rehenes de Hamás está prácticamente completa, a falta de la devolución de los restos de un secuestrado fallecido.

VIDEO RECOMENDADO

Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles 19 de noviembre, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC