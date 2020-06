Una pandemia y un estallido social sin precedentes en 50 años. Dos hechos de por sí inéditos se han juntado en estos momentos en Estados Unidos . Durante estos meses, en El Comercio hemos recogido diversos testimonios de compatriotas que han quedado varados en el extranjero a raíz de la primera situación e informado sobre cómo se viene desarrollando la segunda en los últimos días.

Esta vez, sin embargo, quisimos conocer más sobre el trabajo que se realiza desde el lado de quienes deben atender a los peruanos que se encuentran en el medio de ambas problemáticas.

Por ello conversamos con Hernando Torres-Fernández, cónsul general del Perú en San Francisco desde hace tres años y quien ha tenido a su cargo no solo velar por los cientos de compatriotas varados en los 3 millones de kilómetros que abarca su jurisdicción sino también seguir de cerca cómo las protestas callejeras podían afectar a la comunidad peruana establecida en ese territorio, un grupo conformado por unas 50 mil personas aproximadamente.

El inédito momento solo se podría comparar, en el caso de este diplomático de carrera, con los cinco días que pasó como rehén dentro de la residencia del embajador de Japón durante la toma del edificio a manos del grupo terrorista MRTA en 1996.

“Cinco días fueron suficientes para no olvidarme de esa experiencia”, cuenta por teléfono el cónsul a El Comercio.

Hernando Torres-Fernández, cónsul general del Perú en San Francisco desde hace tres años.

- Y ahora le ha tocado lidiar con un escenario particularmente difícil... Créame que no lo envidio para nada en estos momentos.

[Risas] Lo bueno es que los diplomáticos estamos preparados para adaptarnos a las situaciones más difíciles. Este es mi sexto puesto diplomático y mi primera vez como cónsul, pero creo que muy pocos colegas han vivido estas situaciones. Nuestra misión principal como diplomáticos es proteger y apoyar a nuestros compatriotas, especialmente en situaciones de riesgo. Cuando se desató la pandemia se declaró la cuarentena en el Perú y a los pocos días hicieron lo mismo en California. Nosotros realizamos un padrón, valoramos a los peruanos varados y contabilizamos a unos 600 compatriotas en esa situación en toda mi jurisdicción. Fue un reto enorme porque la alcaldía de San Francisco declaró la cuarentena y no podíamos ni ir a las oficinas consulares. Apoyar a 600 compatriotas desde casa fue bastante complicado. Además, unos 400 de ellos eran muchachos de entre 20 y 25 años que vinieron con la visa J1. Cada año vienen unos 7 mil peruanos para trabajar en estos programas durante el invierno. Es una buena experiencia porque se les abre diferentes oportunidades.

- Una buena experiencia en condiciones normales...

Exactamente. En esta situación los resorts les informaron que no podían seguir trabajando por la emergencia y les cancelaron los contratos. Fue una situación muy complicada porque muchos habían destinado el dinero que habían ganado para pagar sus universidades o se las habían enviado a sus familiares en el Perú. Pero cabe resaltar que muchas de esas empresas, con un gran sentido humanitario, les permitió permanecer en sus instalaciones. Nosotros hablamos con varios resorts para que los acogieran. Además, comenzamos a brindarles ayuda de tres tipos: alojamiento, alimentación y asistencia médica. Hubo casos de enfermedades crónicas, se quedaron sin medicamentos, no todos tenían seguro. Había casos de enfermedades graves como el de un joven con VIH, nosotros les conseguimos la consulta gratuita, lo que le permitió obtener la receta médica pero al ir a la farmacia vio que la medicina costaba US$3.600.

- Para entenderlo mejor, ¿qué áreas incluye su jurisdicción?

Todo el norte de California, Sacramento y cinco estados más: Nevada, Oregon, estado de Washington, Alaska, Hawai, Guam y las islas Mariana. En Las Vegas, por ejemplo, viven entre 4 mil y 5 mil peruanos, en Alaska cerca de 200 más y en Guam hay dos compatriotas arequipeños. Al sur de California tenemos al consulado de Los Ángeles y somos los dos únicos, de 13 consulados peruanos en Estados Unidos, en la costa oeste del país.

La jurisdicción del consulado peruano en San Francisco incluye todo el norte de California, Sacramento y cinco estados más: Nevada, Oregon, estado de Washington, Alaska, Hawai, Guam y las islas Mariana. (Foto: Justin Sullivan / AFP)

- Volviendo al caso del compatriota con VIH, ¿el consulado corrió con el gasto de la medicina?

El consulado no tiene tanto dinero como para pagar esa cantidad. Pero sí tenemos una red de contactos. San Francisco fue el epicentro del VIH en los años 80, así que conseguimos que le donaran la medicina a través de una organización benéfica. Esta persona ya está, afortunadamente, repatriada en el Perú. Luego empezaron los vuelos humanitarios. Desde California salieron dos, cada uno de 250 personas. Uno fue para Los Ángeles y otro para San Francisco. En otros vuelos de Miami y Houston hemos podido enviar a grupos de 10, 15 o 20 personas. Por otro lado, cada día aparecen nuevos varados, ya no J1 sino turistas que pensaban regresar en abril, mayo o junio. Entonces la cifra de varados bajó inicialmente a casi 300 varados y actualmente registramos un total de 325 varados. Pero todos los días aumenta. Para elegir quién abordaba los vuelos tuvimos que hacer una lista de grados de vulnerabilidad.

- ¿Qué criterios se siguieron?

Hay personas bastante necesitadas, como adultos mayores con problemas médicos, ellos han debido ser repatriados con urgencia. Otros con enfermedades crónicas o muchachos que se quedaron sin dinero y no podían enviarles desde el Perú porque sus familias se quedaron sin trabajo.

- Recibimos casos de peruanos varados en cruceros también, ¿tuvo alguno en su jurisdicción?

Sí, hubo un crucero llamado Gran Princess varado en la Bahía de San Francisco donde quedaron 22 tripulantes peruanos varados. En el barco hubo casos de coronavirus y obligado a cumplir la cuarentena primero al sur de la bahía y luego al frente de la ciudad. En total, había 800 personas de 35 países ahí. Me tocó estar en comunicación con los compatriotas, estuvimos en coordinación con la empresa para que cumplan con su obligación de repatriarlos cuando levanten su cuarentena. Tras varias semanas fueron llevados a Los Ángeles, volaron a México y ahí se trasladaron a otro crucero. Juntaron a todos y fueron repatriados al Perú

- ¿Alguno de ellos se contagió del coronavirus?

No, ninguno de ellos. Otros tripulantes sí, incluso creo que falleció un filipino. Pero ningún compatriota.

- Desde marzo hemos recibido diferentes testimonios, pero sería bueno saber cómo lo vivieron ustedes, los funcionarios.

Es un procedimiento complejo. Además, hay una parte humana que nos hace sentir mucha impotencia por no poder ayudar o proteger a todos. Mi consulado cumplió 170 años en el 2019, es uno de los más antiguos en el mundo, tenemos una comunidad muy antigua aquí. Contamos con un equipo de nueve personas y tuvimos que dividirnos las tareas. Había muchachos en pueblitos de California, otros en Alaska, otros en Oregon, otros en Hawai. Tuvimos que entrevistarlos por teléfono, ver sus antecedentes y según eso procedíamos a transferirles dinero para que puedan conseguir alimentos. En otros casos incluimos dinero para el transporte porque los supermercados se encontraban a una hora del lugar donde estaban. Hablamos con restaurantes para que les suministrara un menú diario. Eran momentos de mucha tensión, no teníamos horarios, he hecho transferencias a media noche, algunos no tenían cuentas bancarias así que debíamos buscar temas de pago. Ha sido una situación muy compleja y la hemos vivido con mucha preocupación. Estábamos absolutamente desbordados. Luego se presentó el vuelo humanitario desde Los Ángeles que fue gratis, eso hay que resaltarlo porque yo hablo con los 82 cónsules de otros países que están en San Francisco y todos se sorprendieron de que el Perú diera vuelos gratuitos y dinero para alimentación o alojamiento. Si fuera por la Cancillería, todos los peruanos varados estarían en el Perú hace mucho tiempo. Pero es más complejo que eso, hay decisiones internas que corresponden al Indeci, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Turismo, problemas logísticos que escapan a la acción de la Cancillería. Cuando hubo un vuelo nos avisaron con menos de 24 horas de anticipación, tuvimos que movilizar a decenas de varados de Alaska, desde Hawai y muchas veces los vuelos quedaba cancelados. Cancelaron muchos vuelos en Estados Unidos. Fue una historia muy complicada.

- ¿Quiénes son los encargados de aprobar un vuelo chárter de repatriación?

En Lima está el grupo GORA integrado por Indeci, el Minsa, Cancillería y Mincetur. Pero depende de la disponibilidad de hoteles, camas, las disposiciones sanitarias. Es algo que escapa a nuestra decisión. Nosotros informamos lo que está pasando, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Además, un vuelo chárter es muy caro. Para comenzar, debe ir por rutas ya establecidas, no pueden salir de cualquier sitio. En nuestro caso salen desde Los Ángeles y al consultar los precios me dijeron que estaban entre los US$300 mil y US$350 mil. Son cifras que escapan a la capacidad de 250 pasajeros.

- En cuanto a los recursos, ¿cuánto dinero le han destinado a su oficina para atender esta situación?

Obviamente los recursos en el Perú son limitados, pero se destinó una suma que permitió atender a todos. No es que pidas mil dólares y te los dan al día siguiente. Se debe ver si es para alimentación o alojamiento, además hay topes. Pero en ese sentido la Cancillería ha hecho una gran labor en destinar dinero a los consulados según la cantidad de varados que tenían. Una cosa es San Francisco, donde tengo 300 varados actualmente y otra es Miami donde hay 3 mil y han tenido que alquilar hoteles, por ejemplo.

- ¿Podemos conocer el estimado de la suma destinada para su caso?

Sí, a los varados les podemos entregar hasta US$490 como tope. En casos excepcionales se puede ayudar un poco más, pero la ayuda no solo es directa sino pagando al hotel, al servicio de restaurante o vuelos de desplazamiento interno, por ejemplo. Toda esa ayuda se hace de forma muy escrupulosa, se debe sustentar todo tipo de gastos, así gastemos US$1 debe estar respaldado por un recibo, una firma y todos los requisitos.

- ¿Se han registrado víctimas peruanas del coronavirus en su jurisdicción?

Afortunadamente no. Hemos tenido casos de peruanos que contrajeron la enfermedad pero la mayoría fueron asintomáticos y quienes presentaron síntomas fueron curados. Acá existe un sistema sanitario muy grande, la gente es muy responsable y hay mucho espacio, a diferencia de Nueva York, por ejemplo.

- ¿La comunidad peruana ha brindado algún tipo de ayuda a los compatriotas varados?

En Las Vegas tuvimos casos médicos y, al no tener una oficina consular allá, recibimos el apoyo de la Cámara de Comercio Peruana allá. Pudimos ayudar a una compatriota a llevarle medicina y brindarle atención médica. En Seattle también hemos recibido apoyo. La solidaridad es muy importante en estos momentos.

Hay 117.461 casos de coronavirus y 4.315 muertes a causa de ello en el estado de California. Unos 14.410 de estos casos y 450 de esas muertes se registraron en el área de la Bahía, según autoridades sanitarias. (Foto: Jeff Chiu / AP)

“Ningún peruano ha sido detenido en las protestas (por el asesinato de George Floyd)”

El asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis el pasado 25 de mayo ha desencadenado una ola de violentas protestas a lo largo del país.

Bajo la frase ‘Black Lives Matters’ (Las vidas negras importan), miles de personas han salido a las calles para expresar su indignación por la violencia policial y discriminación racial en el país.

California, cuna de cuatro grandes revoluciones, no ha sido la excepción.

Una mujer con tapabocas muestra un cartel durante una manifestación para pedir justicia por la muerte del afroamericano George Floyd y el cese de los abusos policiales contra las minorías raciales, en San Francisco. (Foto: Marc Arcas / EFE)

- ¿La comunidad peruana se ha visto afectada por las protestas?

Nosotros tenemos contacto permanente con la policía y con las asociaciones de peruanos aquí. Hasta el momento no tenemos información sobre ningún peruano detenido en las protestas. Además, como le mencionaba, muchos peruanos tienen nacionalidad estadounidense, así que participan de la vida política, son elegidos, salen a protestar. Muchos comercios han sido saqueados, hay peruanos con negocios en el Barrio Latino, pero no hemos recibido ninguna queja. Cabe resaltar que se han preocupado por tapiar los negocios para evitar saqueos. Lamentablemente, estas protestas –que son comprensibles- han derivado en una violencia inaudita en la que se han destruido muchos negocios. Pero además, mi jurisdicción cubre a Oakland, de donde vienen los Black Panters y el Partido Nacionalista Negro.

- Los principales activistas en la lucha por los derechos civiles afroamericanos.

Exactamente. Desde Oakland han partido grupos a protestar a diferentes sitios de la Bahía de San Francisco. Lamentablemente se han registrado actos vandálicos y saqueos en San Francisco, en Sacramento y otras ciudades.

El asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis el pasado 25 de mayo ha desencadenado una ola de violentas protestas a lo largo del país. (Foto: Stephen Lam / Reuters)

- ¿Cómo describiría el sentir en las calles en estos momentos?

Hay mucha preocupación. California es un estado muy liberal, sobre todo la que da al mar. La que está hacia el interior es más conservadora. Acá se han dado cuatro revoluciones: en los 60 se dio la revolución hippie, en los 70 estuvieron la revolución sexual y la energética, y en los 80 sucedió la revolución tecnológica. San Francisco es parte de Silicon Valley. Y cabe resaltar que cerca de 200 peruanos trabajan ahí, en puestos importantes. Parte de nuestro trabajo, también, es llevar mucha de esa tecnología al Perú, generar redes de contactos. Volviendo a tu pregunta, la gente está indignada y preocupada por los excesos policiales, hay una solidaridad muy extendida a la comunidad afroamericana.

- ¿Algún peruano ha sido víctima de violencia policial en su jurisdicción en el pasado?

No. Yo estoy acá 3 años y apenas llegué conversé con el jefe de la policía para saber cómo se comportaba la comunidad peruana. Me dijeron que no tenían ninguna queja, es una comunidad muy trabajadora. Obviamente no faltan algunos que han sido extraditados por violar las leyes migratorias o cometer algún delito, pero no he escuchado sobre ningún caso de discriminación. Cualquier queja o abuso se nos comunicaría por parte de la policía o de la víctima y en mis tres años aquí felizmente no ha llegado ningún caso así.

"Muchos comercios han sido saqueados, hay peruanos con negocios en el Barrio Latino, pero no hemos recibido ninguna queja. Cabe resaltar que se han preocupado por tapiar los negocios para evitar saqueos", señaló el cónsul a El Comercio. (Foto: Philip Pacheco / AFP)

