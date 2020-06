Se trata de dos epidemias juntas: el coronavirus y el racismo institucionalizado. Entre ambas no hay distanciamiento social y caminan juntas en las históricas protestas por la muerte de George Floyd que, como el COVID-19, se han contagiado en todo Estados Unidos.

Estados Unidos sigue siendo el foco de la pandemia y aunque el número de enfermos está en descenso, la preocupación está a flor de piel al ver a miles de personas marchando juntas contra el racismo y el abuso policial. Por ello, los médicos ya esperan un dramático repunte de casos y una segunda ola de infectados, que podría incluso ser más peligrosa que la primera.

“Es difícil de imaginar que no veremos un repunte de casos de COVID-19 debido a las protestas”, dijo a la cadena NBC Ryan Demmer, profesor asociado de epidemiología en la Universidad de Minnesota. “Muchos días de grandes concentraciones de personas son fuerzas poderosas que pueden acelerar la transmisión”.

En Nueva York, donde ha habido el mayor número de muertes por la pandemia, las manifestaciones han sido constantes y la violencia no ha escapado a ellas. Miles también han marchado en Minneapolis, donde fue asesinado Floyd, Los Ángeles y otras 30 ciudades del país, todas afectadas por el nuevo coronavirus.

Pese al riesgo de contagio, los manifestantes siguen saliendo a las calles para protestar por la muerte de George Floyd. (AFP)

“No está bien que en medio de una pandemia tengamos que estar aquí arriesgando nuestras vidas”, contó a la AP Spence Ingram, una mujer afroamericana de 25 años que se manifestaba en Atlanta. “Pero tengo que protestar porque siempre he sentido que mi vida ha estado amenazada”.

“La violencia policial contra los negros, eso también es una pandemia”, expresó Kelli Ann Thomas, una activista comunitaria que se unió a las protestas en Miami. “Las personas están dispuestas a arriesgar sus vidas, arriesgar su salud, mostrar solidaridad con los negros”, dijo a “The New York Times”.

“Esto es algo que está pasando también por la salud de la nación”, dijo Cav Manning, un neoyorquino de 52 años que se manifestaba el lunes por la noche en Brooklyn. “Lo que hemos visto es tan perturbador que tenemos que estar aquí afuera ahora mismo, a pesar del COVID y a pesar del hecho de que podemos infectarnos”, aseguró a la AFP.

La segunda ola

Aunque muchos de los manifestantes salen a las calles con mascarillas, se sabe que estas eviten que las personas que las lleven no esparzan sus fluidos a los demás, pero no evita que el virus ingrese si se está al lado de personas asintomáticas que no llevan las mascarillas, y que pueden toser o estornudar.

Manifestantes en Los Ángeles protestan contra el abuso policial y por los derechos de los afroamericanos. (Reuters)

Los gases lacrimógenos lanzados por la policía en varias de las protestas estarían acrecentando la posibilidad del contagio. Por ello, queda por ver en las próximas semanas cuál será el verdadero impacto de la propagación del virus,

"No creo que sea una cuestión de si habrá picos de contagios”, señaló a la revista “The Atlantic” Mark Shrime, un investigador de salud pública en la Universidad de Harvard. "Con tantas protestas, la pregunta es cuándo y dónde serán esos picos”.

Maimuna Majumder, epidemióloga del Hospital de Niños de Boston y de la Facultad de Medicina de Harvard, concuerda con Shrime: “Hay pocas dudas de que estas protestas se traducirán en un mayor riesgo de transmisión de COVID-19”.

Pese a ello, Majumder está a favor de las protestas. “Personalmente, creo que estas protestas particulares, que exigen justicia para las personas de color que han sido maltratados por la policía, son una acción necesaria. El racismo estructural ha sido una crisis de salud pública durante mucho más tiempo que esta pandemia”, explicó a la revista.

Esta mujer lleva una mascarilla que dice "No puedo respirar", una frase que repitió hasta 11 veces George Floyd antes de morir a manos de un policía de Minneapolis. (EFE)

El COVID-19, además, ha afectado de manera desproporcionada a los afroamericanos y latinos. “Alrededor del 13% de estadounidenses son negros, pero una cuarta parte de las muertes de COVID-19 corresponde a afroamericanos”, remarca Majumder.

Por ello, la indignación de las manifestantes se ha canalizado a través de la muerte de George Floyd. Esto sumado a las pocas facilidades que tienen los afroamericanos para acceder a los sistemas de salud y la reciente crisis de desempleo que ha traído la cuarentena.

“Las semanas anteriores todas las noticias eran sobre el coronavirus. Ahora, todas las noticias son sobre las protestas", dijo Eleanor Murray, profesora asistente de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston. “Pero en realidad, estas son dos piezas de la misma conversación”.





