Hoy no solo se inicia el juicio en contra de Derek Chauvin por el caso George Floyd, sino también contra el “fanatismo, la supremacía blanca y la complacencia”. Esa es la opinión de Patrisse Cullors, una de las fundadoras del movimiento Black Lives Matter.

El video en el que el policía Chauvin presionaba su rodilla en contra del cuello de Floyd desencadenó que “15 millones de personas” salieran a las calles a protestar por el racismo en Estados Unidos. Desde entonces, lo que se exige es el fin de la aparente impunidad, un castigo ejemplar.

Cullors anota que la historia no ha sido justa con la comunidad afroestadounidense, pero que las demandas no amainarán. La justicia “curará, liberará y erradicará la supremacía blanca”.

“Ya hemos vivido esto, ya hemos visto cómo se decide el destino de un oficial con sangre en las manos. Jamar Clark, Philando Castlie y George Floyd. Esos son los nombres de las personas negras asesinadas ilegalmente por la policía de Minneapolis desde el 2015”, agrega la activista.

Las cifras, en efecto, son alarmantes. Según el portal Vox, desde el 2013 hasta el 2019, hubo 1.944 muertes de afroamericanos (niños, adultos y adolescentes) a manos de la policía: de esos casos, solo el 3% terminaron con una acusación a los oficiales, y menos del 1% terminó en condena.

¿Qué explica ese 1%? Vox toma como ejemplo el caso del policía Darren Wilson, acusado de dispararle al adolescente Michael Brown en Missouri, y quien no fue juzgado por asesinato.

“Un elemento vital en ese caso, y en el de casos similares, es si la decisión de los oficiales fue razonable [...] Para que ello sea legal, este debe creer que el objetivo es una amenaza para su propia vida, la de otra persona, o que está escapando de un delito”, dice el portal.

Es decir, basta que la autoridad se haya sentido en peligro para jalar el gatillo, “sin importar si, finalmente, se equivocó”.

El historiador y analista internacional Norberto Barreto explica críticamente dicha manera de pensar: “En Estados Unidos hay una triste tradición de no condenar a los policías por esto de que se sacrifican y que representan a la autoridad”, señala.

Pero hay más. Para Barreto, entre la policía y los encargados de procesarlos existe un vínculo particular que se puede explicar con la frase popular “otorongo no come otorongo”.

“La policía está protegida, y no solo porque sus sindicatos sean muy importantes. Ellos y los fiscales tienen una relación muy estrecha y se ven casi a diario; por lo tanto, se puede entender que no quieran arriesgar esos vínculos”, afirma.

UNA LEY PARA CAMBIAR EL PANORAMA

En todo este contexto, el analista político argentino radicado en EE.UU. Hernán Molina recuerda la existencia del proyecto de Ley George Floyd, que busca hacer reformas que eviten los abusos de la policía.

“Se quiere modificar cómo deben actuar los oficiales, si hay inmunidad. Pero también sobre qué pasa si un policía es sancionado puesto que, ahora, el prontuario no sigue al oficial si es que este decide cambiarse de departamento. Es decir, puede tratar mal a las personas casi sin implicancias”, anota.

El problema de esta iniciativa, agrega Molina, es si llegará a ser aprobado por el Senado. Según él, para que la ley llegue a buen puerto se necesitan 60 votos, pero los demócratas apenas tienen 50 más uno, que es el voto de la vicepresidenta Kamala Harris.

Pero mientras ese proyecto se discute, el juicio contra Derek Chauvin se sucederá y posiblemente llegará a su fin en cuestión de un mes.

Molina agrega: “En caso de que Chauvin sea declarado inocente, significará una vuelta a la frustración, porque su actitud fue obviamente criminal y contra un afroamericano. Creo que esa es la mirada de la mayoría de personas en Estados Unidos. Ese escenario solo reforzará la percepción de que los afroamericanos están en desventaja frente a las personas blancas”.

Al respecto, Barreto sostiene que “el pecado original de la esclavitud sigue siendo un lastre muy grande” para la sociedad estadounidense, que “sigue dividida” sobre el tema.

Para el especialista, lo que se vive ahora en EE.UU. es una suerte de tregua: tras la salida de Donald Trump, Joe Biden llegó al poder junto a Kamala Harris, una vicepresidenta descendiente de afroamericanos y con un discurso muy diferente al de los últimos años. Ello ha calmado las aguas.

“Pero los resultados del juicio pueden tener fuertes consecuencias. Si Chauvin es declarado inocente, habrá protestas que se pueden tornar violentas, ya sea por elementos del propio movimiento de defensa de los derechos de los afroamericanos o por la penetración de grupos que buscan desprestigiar a Black Lives Matter”.

La policía también tendrá un papel importante, pues su reacción frente a las marchas también repercutirá en el nivel de violencia. “Ellos, de cierta forma, con su actitud, la provocan”, anota Barreto.

Y si bien una declaración de culpabilidad de Chauvin significaría justicia para quienes la reclaman para las minorías, también generaría una reacción opuesta. Barreto piensa en los radicales y supremacistas raciales.

“Hay un elemento de politización muy fuerte, y en una sociedad tan volátil y polarizada como la de Estados Unidos, todos los posibles escenarios tendrán consecuencias, y no necesariamente buenas”, concluye.

Molina, por ejemplo, teme un panorama similar al que se vivió en 1992, cuando un grupo de policías fue eximido de culpa, aun cuando existía un video en el que aparecían golpeando al taxista afroamericano Rodney King.

“Como parte de las protestas, la gente de Los Ángeles terminó prendiendo fuego a sus propios barrios”, recuerda.

La posibilidad no es tan remota. Según las declaraciones de unos de los miembros de los Minnesota Freedom Fighters –grupo armado formado tras el asesinado de Floyd y cuyo objetivo es proteger a las comunidades afroestadounidenses–, si Chauvin es declarado inocente “mucha gente se enojará”.

“Desafortunadamente, creo que tendremos que ser convocados. No sé si será un motín o un ataque, siento que podría ser cualquier cosa. Tienen que estar preparados”, dijo al portal The Globe Post.

