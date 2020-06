El general James Mattis fue el primer secretario de Defensa de Donald Trump. Desde que renunció al cargo el 31 de diciembre del 2018, el reconocido militar se había negado a criticar al presidente de Estados Unidos. Pero eso cambió el miércoles. Aquel día, Mattis arremetió contra Trump y lo acusó de dividir al país en medio de las protestas contra la muerte de George Floyd.

La inusual reprimenda de Mattis se dio luego de las amenazas del mandatario de hacer uso de soldados para “dominar” las calles ante las manifestaciones por Floyd, un afroestadounidense que murió cuando un policía blanco apretó su cuello con la rodilla durante varios minutos.

Trump había exhortado a los gobernadores en todo el país a solicitar la ayuda de la Guardia Nacional para contener aquellas protestas que se tornaran violentas y había advertido que él mismo podría enviar a fuerzas militares en activo en caso de que ellos no lo hicieran.

“He visto molesto y aterrado los eventos de esta semana”, escribió Mattis en un comunicado por escrito publicado en The Atlantic.

Mattis ofreció una mordaz descripción de la caminata de Trump hacia una iglesia cercana a la Casa Blanca la tarde del lunes, donde posó con una Biblia después de que las fuerzas de seguridad habían despejado una protesta, en su mayoría pacífica, de las inmediaciones de la Plaza Lafayette.

“Nunca me imaginé que a las tropas... se les ordenaría bajo ninguna circunstancia, violar los derechos constitucionales de sus ciudadanos, mucho menos para facilitar una extraña sesión fotográfica para el comandante en jefe, y acompañado de la cúpula militar”, agregó.

Mattis renunció al cargo de secretario de Defensa a fines del 2018. (Foto: AFP / Mandel Ngan)

“En toda mi vida, Donald Trump es el primer presidente que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera finge intentarlo. En su lugar, intenta dividirnos”, agregó.

Trump, que reitera su mensaje de “Ley y orden, respondió a las declaraciones de Mattis, afirmando que es el general más “sobrevalorado” del mundo.

“Probablemente lo único que Barack Obama y yo tenemos en común es que ambos tuvimos el honor de despedir a Jim Mattis”, escribió.

Apodado “perro rabioso”

Mattis, de 69 años, fue el primer jefe del Pentágono tras la llegada a la Casa Blanca de un Trump sin experiencia militar ni diplomática. Por ese entonces fue considerado, incluso en las filas republicanas, como uno de los pocos miembros del gobierno capaces de contener los impulsos del magnate.

Mattis, que no se casó ni tiene hijos, se retiró en el 2013 tras 44 años de trayectoria en los Cuerpos de Marines. (Foto: Reuters / Mike Blake)

Pero renunció en diciembre del 2018, el día después del anuncio del presidente de una retirada unilateral total de Siria, sin consultar a los aliados de Washington en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.

Durante su tiempo como secretario de Defensa, James Mattis se mostró muy protector con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, en numerosas ocasiones, luchó contra la percepción de que puedan ser usadas para fines políticos.

Mattis, conocido con el apodo de “Perro rabioso”, dirigió las primeras tropas que invadieron Afganistán en el 2001 e Irak en el 2003 bajo el Gobierno de George W. Bush (2001-2009) y con el ex presidente Barack Obama (2009-2017) pasó a dirigir el Mando Central, encargado de las operaciones en Oriente Medio.

Mattis, que no se casó ni tiene hijos, se retiró en el 2013 tras 44 años de trayectoria en los Cuerpos de Marines.

Es conocido por ser muy agresivo con sus palabras y acciones militares y es célebre además por decir frases como: “Liquidar a alguien por primera vez no es un hecho insignificante. Hay que decir que algunos pelotudos en el mundo solamente necesitan ser abatidos”, “Yo vengo en son de paz. No he traído artillería pero les estoy rogando y advirtiendo, con lágrimas en los ojos, que si ustedes me joden los mato a todos”, entre otras.

