Los dos policías involucrados en la muerte del afroamericano George Floyd durante su detención violenta en Minneapolis (Minnesota) fueron identificados este miércoles como Derek Chauvin y Tou Thao por medios de Estados Unidos.

Según informa el “Star Tribune”, ambos policías aparecen en el video del arresto que se difundió en las últimas horas, que ha causado gran impacto en la sociedad y ha provocado marchas de repudio.

En las imágenes, un policía blanco mantiene a George Floyd boca abajo contra el suelo, apretándole el cuello con su rodilla. Incluso, al costado se observa a un oficial que simplemente mira la situación y pide a las personas que se alejaran.

Derek Chauvin (44), con 19 años en el departamento de la policía de la zona, ha sido señalado como el policía que inmoviliza a Floyd, que decía en ese momento que sentía mucho dolor y no podía respirar.

En el video grabado por un transeúnte se oye que el hombre se queja: “Me duele el cuello. Todo me duele... agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar”.

También se oye la voz de una mujer que señala que el hombre está sangrando por la nariz.Otro transeúnte, en medio de insultos, grita al agente: “

Eso es una mierda, hermano. Le impides respirar, hermano. Levántalo del suelo. Estás portándote como un carajo”.

Otra transeúnte, según la grabación, urge a los agentes a que le tomen el pulso al individuo y en un momento dado asegura: “Ahora ya no responde, no se mueve”.

El agente no retira su rodilla del cuello del detenido hasta que, tras la llegada de una ambulancia, dos paramédicos se aproximan al lugar para subir a una camilla al sujeto, que ya no responde.

Un nuevo video podría descartar la afirmación de la policía de que George Floyd, sospechoso de intentar pasar un billete falso de 20 dólares, se resistió ante la detención.

En imágenes tomadas por cámaras de un restaurante ubicado frente al lugar del arresto aparece con las manos esposadas a la espalda, y es trasladado sin resistencia por la policía.

Retrato de George Floyd es visto cerca del lugar donde fue arrestado en Minneapolis (Estados Unidos). (AP/Jim Mone).

Como antecedente, “Star Tribune” agrega que Chauvin ha estado involucrado en tiroteos relacionados con la policía durante toda su carrera en el departamento en Minneapolis.

En el 2008, según el “Star Tribune”, Chauvin disparó e hirió a Ira Latrell Toles tras acudir a ver un caso de agresión doméstica. Según un artículo del 2011 de Pioneer Press, Chauvin y otros oficiales se presentaron en un departamento en el sur de Minneapolis. Toles agarró el arma de un oficial y Chauvin le disparó en el abdomen.

En el 2006, Chauvin y otros cinco respondieron a un llamado donde se reportaba un apuñalamiento. Después de que Wayne Reyes, de 42 años, supuestamente apuntara con una escopeta a los oficiales, uno de ellos disparó y mató a Reyes.

El otro policía que aparece en el video es Tou Thao, que ingresó al departamento como oficial de servicio comunitario, según dijo en una declaración en el 2017.

Precisamente en este año, Lamar Ferguson demandó a Tou Thao y a otro policía de nombre Robert Thunder por ejercer uso excesivo de su fuerza.

Según la denuncia, Ferguson caminaba junto a una mujer embarazada de ocho meses con dirección a su casa. En las acusaciones se indica que Thao arrojó al suelo al demandante y comenzó a golpearlo.

Los policías trasladaron a Ferguson a un centro médico para que reciba la atención pertinente. Luego, estos lo llevaron a la dependencia policial usando solo su ropa interior y su camiseta, a pesar de que el personal del hospital pedía que lo dejen vestirse por completo.

Thao, en su defensa, comentó que arrestaron a Ferguson por una orden policial pendiente.

El oficial indicó que Ferguson se resistió al arresto y tuvo que golpearlo después de un forcejo. “No tuve más remedio que golpearlo", manifestó en su declaración. El caso fue resuelto fuera de la Justicia por 25.000 dólares, aclaró Seth Leventhal, uno de los abogados de Ferguson.

En las últimas horas, las autoridades informaron que cuatro policías de Minneapolis fueron despedidos tras la muerte de Floyd a raíz de la detención violenta. Los agentes de la localidad no fueron identificados de manera oficial.

La familia de George Floyd denunció un uso “excesivo e inhumano” de la fuerza y acusó a la policía de racismo.

