El diario británico Daily Mail reveló en exclusiva las imágenes de las cámaras corporales de dos de los cuatro policías que participaron en el arresto y posterior asesinato de George Floyd, un ciudadano de 46 años que falleció tras ser asfixiado en Minneapolis, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo, cuando el dueño de un negocio llamó a la policía para denunciar que Floyd le había pagado con un billete falso de 20 dólares.

Las imágenes más extensas corresponden a la cámara del ahora ex policía Alex Kueng. La secuencia, de 18 minutos, empieza en el momento desde que los oficiales abordan a Floyd en su auto hasta su muerte.

Todo comienza cuando el policía Thomas Lane golpea con una linterna la ventana del auto de Floyd, y le apunta con su arma cuando este abre la puerta. Floyd está con dos acompañantes.

El momento de la intervención a George Floyd. (Daily Mail).

“Hola hombre, lo siento”, dice Floyd y se disculpa por no haber abierto rápido la puerta antes de que Lane se ponga beligerante.

“¡Pon tus malditas manos en alto ahora mismo! Déjame ver tu otra mano”, se escucha decir al policía.

En las imágenes se ve a un George Floyd aterrorizado después de que un oficial le apuntara con su arma a la cabeza. Tras rogar que no podía respirar mientras el policía Derek Chauvin aplastaba su cuello con su rodilla acabó muriendo.

Uno de los policías apunta a Floyd. (Daily Mail).

En una parte del video, George Floyd suplica entre lágrimas a los agentes que no le arrestaren: “Te miro a los ojos. Por favor, no me dispares hombre. Acabo de perder a mi madre, hombre”.

El video también muestra cómo los policías maldicen y maltratan al sollozante Floyd, ignorando sus ruegos de compasión.

Ya fuera del auto, los oficiales esposan y llevan a la patrulla a Floyd, que llora desconsolado y asegura que no es una amenaza. “No soy ese tipo de hombre”, dice varias veces.

Floyd es esposado y conducido a un patrullero. (Daily Mail).

Luego, uno de los policías pregunta a sus acompañantes: “¿Por qué se comporta raro y no nos muestra sus manos?”.

“Porque le han disparado en el pasado”, responde la ex de Floyd, Shawanda Hill, quien luego de que el oficial Lane le pregunta si Floyd está drogado, sugiere haciendo un círculo con el dedo sobre su cabeza que tiene problemas de salud mental. “Con la policía”, agrega.

Floyd se resistió cuando los policías trataron de obligarlo a subir a la parte trasera de un patrullero, diciéndoles que sufría de claustrofobia y ansiedad.

George Floyd continúa diciendo que es claustrofóbico y que le da pánico entrar al auto. “Voy a morir aquí, Acabo de tener Covid-19″, dice. Lane ofrece bajar la ventanilla, pero eso no parece tranquilizar a Floyd, que asegura que está aterrado. Poco después aparecen los otros dos policías involucrados en el hecho, Tou Thao y Derek Chauvin.

Floyd dice que es claustrofóbico y se niega a entrar al patrullero. (Daily Mail).

Finalmente los policías logran que Floyd entre al auto y cierran una de las puertas. Sin embargo, este sale por la puerta trasera opuesta.

Pocos segundos después las imágenes lo enfocan en el suelo y con tres de los oficiales encima suyo, uno de ellos Chauvin, que pone su rodilla sobre su cuello durante casi nueve minutos, lo que lo llevó a la muerte.

Incluso se escucha a Floyd prediciendo su propia muerte. “Probablemente moriré de esta manera”, dice cuando está siendo asfixiado.

Floyd repite de manera constante que no puede respirar. También llama a su madre y pide que le digan a su hija que la ama. “Se necesita mucho oxígeno para hablar”, dice Chauvin.

El policía Derek Chauvin asfixia a Floyd. (Facebook).

Cuando Floyd deja de moverse, Chauvin mantiene su rodilla sobre su cuello, a pesar de las quejas de una pequeña multitud que se ha reunido en el lugar y que graba la escena.

“Controle su pulso”, dice un hombre de manera repetida.

Los otros oficiales hacen poco para detener a Chauvin. En un momento, Lane pregunta: “¿Deberíamos ponerlo de lado?” Pero Chauvin responde. “No, se queda donde lo tenemos”.

“Está bien”, dice Lane.

Para cuando llega la ambulancia ya George Floyd está muerto.

Las transcripciones de los videos se publicaron a mediados de julio, pero un juez de Minneapolis dictaminó que estos solo se podían ver en el tribunal, lo que significa que pocas personas han tenido la oportunidad de ver las poderosas imágenes.

De izquierda a derecha, los policías implicados en la muerte de George Floyd: Derek Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Kiernan Lane. (AFP).

