Washington. El ex presidente de Estados Unidos, George Bush, tuvo el miércoles, durante el funeral de su padre, un gesto con la ex primera dama Michelle Obama, deslizándole aparentemente un caramelo antes de que comenzara la ceremonia.

El 43º presidente de Estados Unidos también le dio una menta a Michelle Obama durante el funeral del senador John McCain en septiembre.

Cuando George Bush, de 72 años, llegó a la Catedral Nacional para el funeral de Estado de su padre George H. W. Bush, 41º presidente de Estados Unidos, saludó al actual mandatario Donald Trump y a su esposa, Melania, sentados en primera fila.

A continuación, George Bush, un republicano, también estrechó la mano del ex presidente demócrata Barack Obama y de Michelle Obama, haciéndola sonreír cuando le pasó lo que parecía ser una golosina.

George Bush siguió por la fila, dándole un apretón de manos al ex presidente Bill Clinton, a la ex primera dama Hillary Clinton, al ex presidente Jimmy Carter y a su esposa Rosalynn.

Michelle Obama contó en una entrevista en el programa Today de la cadena NBC sobre el dulce que George Bush le había dado en el funeral de McCain.

"Siempre somos compañeros de asiento debido al protocolo", dijo sobre George Bush. "Así nos sentamos en todos los actos oficiales, por lo que es mi compinche en cada evento importante en que se reúnen todos los ex".

"Así que estamos juntos todo el tiempo, y lo quiero mucho. Es un hombre maravilloso. Es un hombre divertido", dijo.

El padre de George Bush murió el viernes a los 94 años.

Fuente: AFP