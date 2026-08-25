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Resumen

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Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell. (AFP).
Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Un juez federal de Nueva York rechazó este martes revocar la condena y sentencia por tráfico sexual de menores de la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, después de que esta argumentara que hubo errores procesales en su caso.

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