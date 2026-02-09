Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en imágenes de archivo. Foto: AFP
Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en imágenes de archivo. Foto: AFP
Por Agencia EFE

La cómplice del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, se ha acogido este lunes a la Quinta Enmienda en la investigación que lleva a cabo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y se ha negado a responder preguntas, tal y como había adelantado ya su defensa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder
EEUU

Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos
Oriente Medio

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos

Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, se acoge a la Quinta Enmienda para no declarar en el Congreso de EE.UU.
EEUU

Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, se acoge a la Quinta Enmienda para no declarar en el Congreso de EE.UU.

Acusaciones, cancelaciones y pérdidas económicas: el turbulento presente del Centro Kennedy y el cierre por dos años ordenado por Trump
EEUU

Acusaciones, cancelaciones y pérdidas económicas: el turbulento presente del Centro Kennedy y el cierre por dos años ordenado por Trump