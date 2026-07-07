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Resumen

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Marruecos, en Houston, EE. UU., el 4 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Marruecos, en Houston, EE. UU., el 4 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON
Por Agencia EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó “de forma inequívoca” los comentarios “racistas” dirigidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé tras la derrota de Paraguay en octavos de final del Mundial de fútbol frente a Francia (0-1).

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