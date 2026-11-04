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Resumen

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La candidata demócrata a gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, habla durante un mitin de campaña en el Bayou Music Center el 31 de octubre de 2026. (Alex Wong/Getty Images/AFP).
La candidata demócrata a gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, habla durante un mitin de campaña en el Bayou Music Center el 31 de octubre de 2026. (Alex Wong/Getty Images/AFP).
/ ALEX WONG
Por Agencia EFE

La demócrata Gina Hinojosa se ha convertido en la primera latina en ganar la gobernación de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo, tras derrotar al republicano Greg Abbott en unas elecciones que ponen fin a décadas de dominio republicano en el estado, según proyecciones de CNN y NBC.

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