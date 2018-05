La explicación del presidente Donald Trump sobre por qué despidió al director del FBI James Comey volvió a cambiar.



El nuevo abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo en una entrevista con Fox News que Trump despidió a Comey el año pasado "porque Comey entre otras cosas, no le aseguró a Trump que él no era el objetivo de la investigación" sobre la injerencia rusa en las elecciones.



Esa explicación probablemente será la defensa que el equipo de Trump dará para justificar la destitución, pero es la tercera versión ofrecida hasta ahora.

Las declaraciones surgen en momentos en que el equipo legal de Trump está debatiendo sobre si el presidente debe acceder a ser interrogado por el equipo del fiscal especial Robert Mueller.



Mueller ha indicado que desea cuestionar a Trump sobre el despido de Comey, en medio de sospechas de una posible obstrucción de justicia.



Giuliani dijo que Trump despidió a Comey "porque Comey no quería, entre otras cosas, decir que él no era un blanco" de la investigación del fiscal especial sobre la injerencia de Rusia en los comicios de 2016.



Al anunciar la destitución, la Casa Blanca dijo inicialmente que era por la manera en que Comey manejó la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. Trump luego dijo en una entrevista con Lester Holt de la NBC que lo hizo "por este asunto de Rusia".



En su entrevista con Fox News el miércoles por la noche, Giuliani dijo que Trump accedió a la entrevista con Lester Holt "para explicarle al pueblo estadounidense que el presidente no era el objetivo de la investigación".



Comey ha reconocido que en varias ocasiones le dijo a Trump que él personalmente no era el objetivo de la investigación. Sin embargo, cuando compareció ante el Congreso el año pasado, Comey se negó a decirlo enfáticamente.



En una entrevista con The Associated Press el martes, Comey dijo que quizás debió haber manejado mejor esa interacción, pero dijo que le prometió al presidente que él no era el objetivo de la investigación porque "había que bajar la temperatura" de una reunión en enero de 2017 en la Torre Trump.



"Si yo no hubiera dicho eso, ¿qué hubiera ocurrido? Es decir, ¿qué hubiera ocurrido con la temperatura de esa reunión si yo no encontraba alguna manera de bajarla?"



