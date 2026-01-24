Fotografía del gobernador de Minnesota, Tim Walz. Foto: EFE/EPA/ Craig Lassig
Agencia AFP
Agencia AFP

Gobernador de Minnesota denuncia “otro tiroteo atroz” por agentes federales de EE.UU.
El gobernador de Minnesota, , denunció el sábado “otro tiroteo atroz” por parte de agentes federales en Estados Unidos, dos semanas después de que un miembro del matara a tiros a una estadounidense de 37 años en Mineápolis.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo atroz por parte de agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, dijo Walz en X.

PUEDES VER: Muerte de migrante bajo custodia de ICE en Texas sería un homicidio, según forense

El gobierno de Mineápolis dijo en la misma red social “tener conocimiento” de “nuevos disparos que involucran a fuerzas del orden federales” cerca de un cruce de calles de esta ciudad del norte de Estados Unidos, sacudida desde hace varias semanas por manifestaciones contra la presencia de ICE.

Un video no confirmado que circula en las redes sociales muestra a varios agentes con chalecos con el distintivo “Policía” forcejeando para derribar a una persona antes de dispararle en varias ocasiones.

Las autoridades no informaron de inmediato el estado de la víctima de los disparos.

