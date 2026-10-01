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Resumen

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Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios. (Captura de video)
Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios. (Captura de video)
Por Agencia EFE

El Gobernador del estado de Tennessee (EE.UU,), Bill Lee, anunció una suspensión temporal de las ejecuciones previstas para este 2026 después de que Christa Pike, condenada a muerte, sobreviviera este miércoles dos dosis letales durante su ejecución.

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