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Resumen

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El gobernador de California, Gavin Newsom, pronuncia un discurso en un mitin de campaña en el Hollywood Palladium el 1 de noviembre de 2026. (Foto de David Swanson / AFP).
El gobernador de California, Gavin Newsom, pronuncia un discurso en un mitin de campaña en el Hollywood Palladium el 1 de noviembre de 2026. (Foto de David Swanson / AFP).
/ DAVID SWANSON
Por Agencia EFE

El gobernador de California, Gavin Newson, propuso este jueves conmutar todas las condenas a pena de muerte en el estado por cadena perpetua sin opción a libertad condicional.

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