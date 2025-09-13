EE.UU. abre hasta medianoche del sábado portal para que venezolanos renueven TPS

Miembros de organizaciones de la comunidad venezolana en Miami participan en una conferencia, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Cristóbal Herrera Ulashkevich
Miembros de organizaciones de la comunidad venezolana en Miami participan en una conferencia, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Cristóbal Herrera Ulashkevich
La abrió hasta la medianoche del sábado al domingo el sitio web para que los migrantes venezolanos, amparados por el , puedan renovar este beneficio, que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La medida fue adoptada luego de que un juez federal ordenara al Gobierno cumplir con un fallo previo que restableció el TPS, un beneficio migratorio que Trump intentó eliminar.

Juez bloquea la decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) habilitó el portal de registro tras denuncias de organizaciones de defensa de migrantes, que alertaron sobre la falta de acceso para renovar el estatus antes de la fecha límite.

Los titulares venezolanos de TPS deben reinscribirse este sábado 13 de septiembre antes de la medianoche en la costa este (21:00 hora local de la costa oeste) o perderán su protección migratoria.

Los beneficiarios que se registraron por primera vez en 2021 perderán su estatus el 7 de noviembre de 2025 si no completan el proceso.

Ciudadanos venezolanos asisten a una manifestación, en Doral (Estados Unidos), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Antoni Belchi
Ciudadanos venezolanos asisten a una manifestación, en Doral (Estados Unidos), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Antoni Belchi

“Hacemos un llamado a la comunidad venezolana para que difunda esta importante y reñida victoria. El gobierno intentó desafiar una orden judicial, pero nos negamos a permitírselo”, declaró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, en un comunicado.

Con la extensión actual, todos los , tanto los que se registraron en 2021 como en 2023, podrán mantener su estatus y autorización de empleo hasta el 2 de octubre de 2026.

La querella legal presentada por representantes de migrantes busca proteger a dos grupos: los cerca de 250.000 venezolanos que recibieron TPS en 2021, cuyo amparo vencía el 10 de septiembre, y los aproximadamente 350.000 beneficiarios de la ampliación otorgada en 2023.

