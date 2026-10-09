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Resumen

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Fotografía de archivo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: EFE/ Sarah Yáñez-richards
Fotografía de archivo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: EFE/ Sarah Yáñez-richards
Por Agencia EFE

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, arremetió este viernes contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al acusarlo de agitar a los ciudadanos con “palabras peligrosas” por las críticas que realizó después de que un agente federal disparara e hiriera a un hombre de la República Dominicana en Nueva York.

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