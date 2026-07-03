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La líder opositora venezolana, María Corina Machado; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Alex WROBLEWSKI / Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania / Federico PARRA / AFP)
La líder opositora venezolana, María Corina Machado; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Alex WROBLEWSKI / Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania / Federico PARRA / AFP)
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela tras los terremotos que azotaron al país por temor a una crisis política, según publica The Wall Street Journal.

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