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Resumen

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El edificio de The New York Times en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2022. (ANGELA WEISS / AFP)
El edificio de The New York Times en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2022. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a un tribunal federal en Nueva York que retirará las citaciones emitidas contra periodistas de The New York Times para que presentaran ante un jurado sus registros telefónicos y testimonios sobre un artículo que informó de fallas en los sistemas de seguridad del nuevo avión Air Force One del mandatario.

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