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Resumen

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Una persona emite su voto en la escuela secundaria McKinley Technology en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/EMILY CURIEL).
Una persona emite su voto en la escuela secundaria McKinley Technology en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/EMILY CURIEL).
Por Agencia EFE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) desplegó 1.000 observadores en los 50 estados del país para supervisar la votación en los comicios de medio mandato de este martes, en lo que describió como “el mayor operativo de observación electoral de su historia”.

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